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Армения продолжает развиваться, добиваясь значительных результатов: Премьер- министр Вьетнама поздравил Никола Пашиняна

Армения продолжает развиваться, добиваясь значительных результатов: Премьер- министр Вьетнама поздравил Никола Пашиняна
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Мин Чин направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью правительства РА сообщает, что в сообщении говорится:

«От имени правительства Вьетнама, народа и себя искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Республики Армения.

Вьетнам всегда укреплял традиционную дружбу с Арменией, рад видеть, что Армения продолжает развиваться под Вашим руководством, добилась значительных результатов.

Приятно видеть, что традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между нашими странами продолжается.

Надеюсь, что совместными усилиями существующая дружба между нашими странами, а также тесные двусторонние отношения будут и дальше развиваться на благо наших народов, мира и процветания в регионе, во всем мире.

Пользуясь случаем, примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении ".
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