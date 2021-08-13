По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Плимуте

По меньшей мере шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в городе Плимут. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией.

По ее данным, погиб подозреваемый. Кроме того, жертвами инцидента стали две женщины и двое мужчин, погибшие на месте происшествия. Еще один пострадавший умер в больнице,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, полиция подчеркивает, что инцидент не связан с терроризмом. Место происшествия оцеплено, дорожная сеть в районе будет закрыта в течение ночи.

Как сообщили в правоохранительных органах, ведется расследование произошедшего. Полиция продолжает искать очевидцев, заснявших инцидент на мобильный телефон, чтобы предотвратить распространение видео в соцсетях.