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По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Плимуте

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Плимуте

По меньшей мере шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в городе Плимут. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией.

По ее данным, погиб подозреваемый. Кроме того, жертвами инцидента стали две женщины и двое мужчин, погибшие на месте происшествия. Еще один пострадавший умер в больнице,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, полиция подчеркивает, что инцидент не связан с терроризмом. Место происшествия оцеплено, дорожная сеть в районе будет закрыта в течение ночи.

Как сообщили в правоохранительных органах, ведется расследование произошедшего. Полиция продолжает искать очевидцев, заснявших инцидент на мобильный телефон, чтобы предотвратить распространение видео в соцсетях.


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