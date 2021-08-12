Гражданка РА – потенциальный покупатель угольных шахт Рината Ахметова в Ростовской области

Компания Valleyton, принадлежащая гражданке Армении Елене Оганесян, может купить угольные шахты украинского бизнесмена Рината Ахметова в Ростовской области России.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Согласно источнику, компания украинского предпринимателя Рината Ахметова ДТЭК продает свои угольные предприятия в Ростовской области - ООО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит» - ООО «Обуховская».

По данным «Ъ», потенциальным покупателем рудника является кипрская компания Valleyton Investments Limited, владельцем которой, согласно кипрскому реестру, является гражданка Армении Елена Оганесян.

В июне ДТЭК объявил о намерении продать свои угольные шахты в Ростовской области. Причина - переориентировка компании на «зеленую» энергетику

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