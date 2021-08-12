Гражданка РА – потенциальный покупатель угольных шахт Рината Ахметова в Ростовской области
Компания Valleyton, принадлежащая гражданке Армении Елене Оганесян, может купить угольные шахты украинского бизнесмена Рината Ахметова в Ростовской области России.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Согласно источнику, компания украинского предпринимателя Рината Ахметова ДТЭК продает свои угольные предприятия в Ростовской области - ООО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит» - ООО «Обуховская».
По данным «Ъ», потенциальным покупателем рудника является кипрская компания Valleyton Investments Limited, владельцем которой, согласно кипрскому реестру, является гражданка Армении Елена Оганесян.В июне ДТЭК объявил о намерении продать свои угольные шахты в Ростовской области. Причина - переориентировка компании на «зеленую» энергетику.
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