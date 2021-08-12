Обсуждается участие премьера РА в форуме по конвенции «Об изменении климата»

12 августа министр окружающей среды Романос Петросян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Армении Джоном Галлахером. В ходе встречи министр рассказал о приглашении премьер-министра РА от премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании Бориса Джонсона - для участия в 26-й Конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится 1-2 ноября в Глазго, сообщив ему, что в настоящее время обсуждается вопрос участия премьер-министра РА и состава армянской делегации.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью и СМИ министерства окружающей среды РА, министр Петросян, приветствуя гостей, поздравил Джона Галлахера со вступлением в должность Чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Армении и пожелал ему эффективной работы – во имя повышения уровня существующих отношений между нашими странами.

«Посол Галлахер поздравил министра Романоса Петросяна с повторным назначением, затем поблагодарил его за встречу, отметив, что он весьма заинтересован сферой охраны природы. Посол выразил надежду, что у сторон есть широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, которые будут обсуждаться в ходе встречи», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, стороны обсудили предстоящую 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября сего года.

«Министерство окружающей среды приветствует предстоящий Саммит по климату в Глазго и высоко оценивает Ваши усилия по надлежащей организации такого важного мероприятия, учитывая, что это лучшая возможность предотвратить последствия наиболее опасных угроз экологической безопасности», - отметил министр Петросян.

Согласно источнику, заместитель министра окружающей среды Анна Мазманян еще раз подчеркнула важность участия Армении в конференции, представив работу, проделанную министерством по климатической повестке. Заместитель министра коснулась темы разработки политики охраны и управления лесами и особо охраняемых природных территорий.

Анна Мазманян рассказала также об эксплуатации автомобилей с электродвигателями, представила положительную динамику количества их импорта в Армению, выразила желание обменяться опытом с Королевством Великобритании в вопросе расширения их эксплуатации.

Отмечается, что стороны затронули и Климатическую повестку. 13 мая 2021 года принято решение Правительства Республики Армения «Об утверждении Национального плана действий по адаптации к изменению климата и перечня мероприятий на 2021-2025гг.».

Министр также коснулся программ, реализуемых «Офисом реализации экологических программ» Министерства экологии при поддержке посольства Великобритании в Армении.

В рамках проекта был разработан проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны природы Республики Армения и Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», цель которого - создать основу для сотрудничества по совершенствованию системы управления экологией.

Проект был передан британской стороне по дипломатическим каналам для организации процесса подписания.

«Министерство окружающей среды подтверждает свою готовность пересмотреть и возобновить этот процесс, высоко оценивая передовой опыт и крупнейшие инвестиции Великобритании в окружающую среду, особенно в области изменения климата», - сказал он. Посол Галлахер, в свою очередь, пообещал обсудить и возобновить процесс.

Заведующая отделом международного сотрудничества Министерства окружающей среды Рузанна Григорян рассказала о решении Премьер-министра РА о создании Межведомственного координационного совета по реализации требований и положений Парижской рамочной конвенции об изменении климата, принятой 6 июля. 2021г., а также утверждении его состава и регламента.

В результате появится возможность координировать процесс выполнения требований и положений Конвенции ООН по климату и Парижского соглашения», - сказали в сообщении Минэкологии.

В завершение встречи министр Романос Петросян от имени Министерства окружающей среды выразил готовность и впредь способствовать углублению отношений между нашими странами и повышению их эффективности в атмосфере партнерства.