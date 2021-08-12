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Армянские позиции подавили огонь противника в Ерасхе: с нашей стороны пострадавших нет

Армянские позиции подавили огонь противника в Ерасхе: с нашей стороны пострадавших нет

12 августа начиная с  17:20 часов Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, дислоцированным  на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, в  результате  чего произошло также возгорание покрытой растительностью межпозиционной  территории. 

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства обороны Республики Армения, огонь противника был подавлен ответными действиями армянских позиций. С армянской стороны жертв нет. 

Согласно источнику, по состоянию на 19:00 часов,  ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.


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