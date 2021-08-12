Армянские позиции подавили огонь противника в Ерасхе: с нашей стороны пострадавших нет

12 августа начиная с 17:20 часов Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, дислоцированным на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошло также возгорание покрытой растительностью межпозиционной территории.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, огонь противника был подавлен ответными действиями армянских позиций. С армянской стороны жертв нет.

Согласно источнику, по состоянию на 19:00 часов, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.