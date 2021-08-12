ЗПЧ РА и директор Армянского офиса UNFPA провели обсуждения с О/О в Капане и Горисе
Защитник прав человека Арман Татоян и региональный директор Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Цовинар Арутюнян встретились в Капане с представителями организаций гражданской общественности, действующих в Горисе.
Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Аппарата Защитника прав человека Республики Армения, встреча прошла в Сюникском региональном отделении Аппарата Защитника прав человека. Целью встречи было заслушать поднятые о/о вопросы и обсудить направления совместной работы.
«Основными темами обсуждения были следующие вопросы: права женщин, их экономическое развитие - особенно возможности предпринимательской деятельности, послевоенная безопасность, их влияние на социальные вопросы и потребности молодежи», - говорится в заявлении.
Согласно источнику, Защитник отметил важную роль неправительственных организаций как в гражданском контроле над государственными органами, так и в обеспечении их участия в принятии решений.
По сообщению Офиса Защитника прав человека РА, руководитель Армянского офиса Фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян рассказала о мандате основных направлений работы фонда, а также пригласила участников обсудить текущее состояние сферы организаций гражданской общественности, основные вопросы, возможности для совместной работы.
Отмечается, что представители общественных организаций представили свои программы, нужды, заботы и опасения в области защиты женщин и детей.
Они также отметили важность укрепления связей и эффективное сотрудничество между гражданским обществом и органами местного самоуправления.
Защитник и директор Армянского офиса Фонда народонаселения ООН выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках своей компетенции.
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