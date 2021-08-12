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ЗПЧ РА и директор Армянского офиса UNFPA провели обсуждения с О/О в Капане и Горисе

ЗПЧ РА и директор Армянского офиса UNFPA провели обсуждения с О/О в Капане и Горисе

Защитник прав человека Арман Татоян и региональный директор Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA)  Цовинар Арутюнян встретились в Капане с представителями организаций гражданской общественности, действующих в Горисе. 

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Аппарата Защитника прав человека Республики Армения, встреча прошла в Сюникском региональном отделении Аппарата Защитника прав человека. Целью встречи было заслушать поднятые о/о вопросы и обсудить направления совместной работы. 

«Основными темами обсуждения были следующие вопросы: права женщин, их экономическое развитие -  особенно возможности предпринимательской деятельности, послевоенная безопасность, их влияние на социальные вопросы и потребности молодежи», - говорится в заявлении.  

Согласно   источнику, Защитник отметил важную роль неправительственных организаций как в гражданском контроле над государственными органами, так и в обеспечении их участия в принятии решений.

По сообщению Офиса Защитника прав человека РА, руководитель Армянского офиса Фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян рассказала о мандате основных направлений работы фонда, а также пригласила участников обсудить текущее состояние сферы организаций гражданской общественности, основные вопросы, возможности для совместной работы.   

Отмечается, что представители общественных организаций  представили свои программы, нужды, заботы и опасения в области защиты женщин и детей. 

Они также отметили важность укрепления связей и эффективное сотрудничество между гражданским обществом и органами местного самоуправления.

Защитник и директор Армянского офиса Фонда народонаселения ООН выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках своей компетенции.


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