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В Грузии из-за резкого роста заражений COVID-19 будет остановлена работа общественного транспорта

В Грузии из-за резкого роста заражений COVID-19 будет остановлена работа общественного транспорта

В связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в Грузии власти решили ввести жесткие ограничения на три недели. С субботы остановится  общественный транспорт, сократят режим работы кафе и ресторанов, а также запретят проведение фестивалей.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает информационный портал "Грузия Online" со ссылкой на начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета по COVID-19 Георгия Гибрадзе. 

Гибрадзе заявил, что новые ограничения будут действовать с 14 августа по 4 сентября. Новые ограничения не распространяются на международное сообщение. 

Только 12 августа в Грузии зарегистрировано 5128 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 466326 случаев заражения, умерли 6279 человек.


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