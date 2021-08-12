В Грузии из-за резкого роста заражений COVID-19 будет остановлена работа общественного транспорта

В связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в Грузии власти решили ввести жесткие ограничения на три недели. С субботы остановится общественный транспорт, сократят режим работы кафе и ресторанов, а также запретят проведение фестивалей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный портал "Грузия Online" со ссылкой на начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета по COVID-19 Георгия Гибрадзе.

Гибрадзе заявил, что новые ограничения будут действовать с 14 августа по 4 сентября. Новые ограничения не распространяются на международное сообщение.

Только 12 августа в Грузии зарегистрировано 5128 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 466326 случаев заражения, умерли 6279 человек.