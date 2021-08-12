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Вопрос об утверждении программы действий Правительства остается в повестке дня НС

Вопрос об утверждении программы действий Правительства остается в повестке дня НС

Вопрос об утверждении программы действий правительства остается в повестке дня Национального собрания. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян. 

«Согласно пункту 7 статьи 33  Закона «О Регламенте Национального собрания», исчерпав вопрос об избрании председателей постоянных комиссий, мы завершаем ежедневные заседания первой сессии. 

Вопрос об утверждении плана действий правительства остается в нашей повестке дня, и мы займемся этим только после того, как вновь сформированное правительство представит план действий», - сказал Рубинян. 

Рубен Рубинян отметил, что относительно даты заседания будет  дополнительное заявление.


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