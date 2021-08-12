Вопрос об утверждении программы действий Правительства остается в повестке дня НС
Вопрос об утверждении программы действий правительства остается в повестке дня Национального собрания.
Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян.
«Согласно пункту 7 статьи 33 Закона «О Регламенте Национального собрания», исчерпав вопрос об избрании председателей постоянных комиссий, мы завершаем ежедневные заседания первой сессии.
Вопрос об утверждении плана действий правительства остается в нашей повестке дня, и мы займемся этим только после того, как вновь сформированное правительство представит план действий», - сказал Рубинян.
Рубен Рубинян отметил, что относительно даты заседания будет дополнительное заявление.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен