Вопрос об утверждении программы действий Правительства остается в повестке дня НС

Вопрос об утверждении программы действий правительства остается в повестке дня Национального собрания.

Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян.

«Согласно пункту 7 статьи 33 Закона «О Регламенте Национального собрания», исчерпав вопрос об избрании председателей постоянных комиссий, мы завершаем ежедневные заседания первой сессии.

Вопрос об утверждении плана действий правительства остается в нашей повестке дня, и мы займемся этим только после того, как вновь сформированное правительство представит план действий», - сказал Рубинян.

Рубен Рубинян отметил, что относительно даты заседания будет дополнительное заявление.