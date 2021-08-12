Национальное Собрание избрало председателей 12 Постоянных комиссий

Национальное Собрание Республики Армения избрало председателей 12 Постоянных комиссий.

Как передает Арменпресс, председатель счетной комиссии Нарек Бабаян представил результаты голосования по выборам председателей комиссий.

Ниже приводим имена избранных председателей Постоянных комиссий НС.

Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам — Эрикназ Тигранян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению — Нарек Зейналян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по по внешним связям — Эдуард Агаджанян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту — Сисак Габриелян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по европейской интеграции — Арман Егоян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по правам человека и связям с общественностью — Тагуи Товмасян (фракция «Айастан»)

Председатель Постоянной комиссии по по обороне и безопасности — Андраник Кочарян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по — государственно-правовым вопросам Владимир Варданян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции — Армен Геворгян (фракция «Айастан»)

Председатель Постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и окружающей среде — Ваге Галумян (фракция «Гражданский договор»)

Председатель Постоянной комиссии по экономическим вопросам — Ваге Акопян (фракция «Айастан»)

Председатель Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам — Геворг Папоян (фракция «Гражданский договор»).