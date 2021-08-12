Из-за наводнения в Турции погибли 11 человек

Из-за наводнения в черноморских районах Турции погибли 11 человек.

В Турции объявили экстремальный уровень опасности - как минимум в 11 местах на турецком побережье.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно источнику, 10 человек погибли в Кастамону, один - в Синопе и один пропал без вести в прибрежном городе Бартон. 13 человек пострадали.