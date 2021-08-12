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Из-за наводнения в Турции погибли 11 человек

Из-за наводнения в Турции погибли 11 человек

Из-за наводнения в  черноморских районах Турции погибли 11 человек.

В    Турции объявили  экстремальный уровень опасности - как минимум в 11 местах на турецком побережье.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. 

Согласно источнику, 10 человек погибли в Кастамону, один - в Синопе и один пропал без вести в прибрежном городе Бартон. 13 человек пострадали.


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