Председатель НС договорился с представительницей ассирийской общины о встрече с общиной

12 августа спикер НС РА Ален Симонян встретился с депутатом парламента, представителем ассирийской общины Земфирой Мирзоевой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Армения, Ален Симонян ознакомился с проблемами ассирийской общины, проживающей в Армении, и призвал депутата принять активное участие в представлении интересов общины в парламенте.

Согласно источнику, Мирзоева поблагодарила за приглашение на встречу, отметив, что ее делегировали в парламент, чтобы голос общины был услышан там.

Как сказано в сообщении НС РА, по итогам встречи была достигнута договоренность в ближайшее время посетить ассирийскую общину, чтобы на месте ознакомиться с проблемами и, при необходимости, дать им законодательное решение.