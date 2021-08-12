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Председатель НС договорился с представительницей ассирийской общины о встрече с общиной

Председатель НС договорился с представительницей ассирийской общины о встрече с общиной

12 августа спикер НС РА Ален Симонян встретился с депутатом парламента, представителем ассирийской общины Земфирой Мирзоевой. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Национального Собрания Республики Армения, Ален Симонян ознакомился с проблемами ассирийской общины, проживающей в Армении, и призвал депутата принять активное участие в представлении интересов общины в парламенте. 

Согласно источнику, Мирзоева поблагодарила за приглашение на встречу, отметив, что ее делегировали в парламент, чтобы голос общины был услышан там. 

Как сказано в сообщении НС РА, по итогам встречи была достигнута договоренность в ближайшее время посетить ассирийскую общину, чтобы на месте ознакомиться с проблемами и, при необходимости, дать им законодательное решение.


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