Симонян и Сандыков договорились провести расширенную встречу с представителями русской общины

Глава законодательного собрания Ален Симонян принял 12 августа депутата, представителя русской общины в Национальном Собрании Алексея Сандыкова — в рамках встреч с представителями национальных меньшинств, представленных в парламенте.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Армения.

Подчеркнув роль и значение проживающих в Армении национальных меньшинств, Ален Симонян выразил желание в ближайшем будущем провести встречу с представителями русской общины в расширенном формате, чтобы продолжить содействие решению их проблем.

Алексей Сандыков поблагодарил председателя НС за проявленный интерес к проблемам общины и выразил готовность организовать указанное собрание.

Сандыков выразил надежду, что добрые традиции, сложившиеся в парламенте предыдущего созыва, будут продолжены в деятельности НС восьмого созыва.