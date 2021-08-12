Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Симонян и Сандыков договорились провести расширенную встречу с представителями русской общины

Симонян и Сандыков договорились провести расширенную встречу с представителями русской общины

Глава законодательного собрания Ален Симонян принял 12 августа депутата, представителя русской общины в Национальном Собрании Алексея Сандыкова — в рамках встреч с представителями национальных меньшинств, представленных в парламенте.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Национального Собрания Республики Армения. 

Подчеркнув роль и значение проживающих в Армении национальных меньшинств, Ален Симонян выразил желание в ближайшем будущем провести встречу с представителями русской общины в расширенном формате, чтобы продолжить содействие решению их проблем. 

Алексей Сандыков поблагодарил председателя НС за проявленный интерес к проблемам общины и выразил готовность организовать указанное собрание. 

Сандыков выразил надежду, что добрые традиции, сложившиеся в парламенте предыдущего созыва, будут продолжены в деятельности НС восьмого созыва.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]