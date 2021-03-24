Анонс мероприятий на 13 августа
17:28, Август 12, 2021
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- 19:22 Вопрос об утверждении программы действий Правительства остается в повестке дня НС
- 19:06 Национальное Собрание избрало председателей 12 Постоянных комиссий
- 18:40 Из-за наводнения в Турции погибли 11 человек
- 18:15 Председатель НС договорился с представительницей ассирийской общины о встрече с общиной
- 18:07 Состоялись танковые учения с военнослужащими
- 17:45 Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией
- 17:43 Симонян и Сандыков договорились провести расширенную встречу с представителями русской общины
- 17:28 Анонс мероприятий на 13 августа
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-08-21
- 17:24 Азиатские индексы выросли - 12-08-21
- 17:15 ЕС изучает возможность приема бегущих из Афганистана экс-работников своих миссий
- 17:14 Благодарю власти страны за быстрый отклик на поднятые проблемы. Встреча А.Симоняна и К. Гасанова
- 17:12 После длительного перерыва Lufthansa возвращается в Армению
- 17:08 Шквальным ветром повредило крышу музея-заповедника «Звартноц»
- 16:59 Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
- 16:31 Айкак Аршамян и представители СДПГ обсудили реализуемые в Армении и Арцахе программы
- 16:27 В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара
- 16:20 Армия обороны Арцаха предотвратила попытку противника пересечь линию соприкосновения
- 16:06 СМИ: власти афганской провинции Фарах сдались талибам
- 15:52 Страны ОПЕК увеличили нефтедобычу в июле и исполнили сделку на 115%
- 15:50 Арман Татоян и руководитель армянского офиса Фонда населения ООН посетили село Сюник общины Капан
- 15:26 МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году из-за локдаунов в Азии
- 15:15 В сентябре будет объявлено название нового национального пассажирского авиаперевозчика
- 15:12 В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19
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