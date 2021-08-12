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Благодарю власти страны за быстрый отклик на поднятые проблемы. Встреча А.Симоняна и К. Гасанова

Благодарю власти страны за быстрый отклик на поднятые проблемы. Встреча А.Симоняна и К. Гасанова

12 августа председатель НС Ален Симонян встретился с депутатом, представителем курдской общины в парламенте Князем Гасановым. 

Как  передает Арменпресс, в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА сообщили, что в ходе встречи были затронуты проблемы курдской общины Армении.

Глава парламента отметил, что в ближайшее время планирует провести встречи с представителями национальных меньшинств, чтобы на месте ознакомиться с их проблемами, способствовать их решению.   

Князь Гасанов поблагодарил спикера НС за проявленное желание встретиться как с ним, так и с другими представителями общины, что, по словам депутата, свидетельствует об особом внимании Алена Симоняна к национальным меньшинствам.

«Хочу поблагодарить власти Армении за своевременный отклик на вопросы, поднятые общиной, о чем свидетельствует ряд уже отремонтированных дорог», - сказал Гасанов.


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