Благодарю власти страны за быстрый отклик на поднятые проблемы. Встреча А.Симоняна и К. Гасанова

12 августа председатель НС Ален Симонян встретился с депутатом, представителем курдской общины в парламенте Князем Гасановым.

Как передает Арменпресс, в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА сообщили, что в ходе встречи были затронуты проблемы курдской общины Армении.

Глава парламента отметил, что в ближайшее время планирует провести встречи с представителями национальных меньшинств, чтобы на месте ознакомиться с их проблемами, способствовать их решению.

Князь Гасанов поблагодарил спикера НС за проявленное желание встретиться как с ним, так и с другими представителями общины, что, по словам депутата, свидетельствует об особом внимании Алена Симоняна к национальным меньшинствам.

«Хочу поблагодарить власти Армении за своевременный отклик на вопросы, поднятые общиной, о чем свидетельствует ряд уже отремонтированных дорог», - сказал Гасанов.