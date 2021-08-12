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Шквальным ветром повредило крышу музея-заповедника «Звартноц»

Шквальным ветром повредило крышу музея-заповедника «Звартноц»

11 августа из-за сильного ветра была повреждена крыша историко-культурного музея-заповедника «Звартноц». 

Как  передает Арменпресс, пресс-служба ГНКО "Служба охраны историко-культурных заповедников и  исторической среды" сообщает, что шифер полностью сорвало ветом, и была повреждена застекленная часть крыши вестибюля музея-заповедника.

12 августа сотрудники МЧС в сопровождении директора ГНКО Ара Тарвердяна также посетили территорию музея-заповедника. 

После необходимых обсуждений со специалистами в кратчайшие сроки будут устранены последствия повреждений, отремонтируют крышу музея-заповедника. 

Руководство ГНКО «Служба охраны памятников» приносит извинения посетителям и сообщает, что в ближайшие дни музей будет закрыт. Посетители могут только осматривать и ходить по территории вокруг памятника.


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