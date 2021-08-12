Шквальным ветром повредило крышу музея-заповедника «Звартноц»

11 августа из-за сильного ветра была повреждена крыша историко-культурного музея-заповедника «Звартноц».

Как передает Арменпресс, пресс-служба ГНКО "Служба охраны историко-культурных заповедников и исторической среды" сообщает, что шифер полностью сорвало ветом, и была повреждена застекленная часть крыши вестибюля музея-заповедника.

12 августа сотрудники МЧС в сопровождении директора ГНКО Ара Тарвердяна также посетили территорию музея-заповедника.

После необходимых обсуждений со специалистами в кратчайшие сроки будут устранены последствия повреждений, отремонтируют крышу музея-заповедника.

Руководство ГНКО «Служба охраны памятников» приносит извинения посетителям и сообщает, что в ближайшие дни музей будет закрыт. Посетители могут только осматривать и ходить по территории вокруг памятника.