Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти

Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.

Ранее в четверг сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.