Айкак Аршамян и представители СДПГ обсудили реализуемые в Армении и Арцахе программы

12 августа Всеармянский фонд «Айастан» принял представителей социал-демократической партии Гнчакян, председателя Центрального правления Амбика Сарафяна и члена Центрального правления Хачика Кешишяна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе фонда, встреча прошла в формате содержательных обсуждений различных вопросов. Исполнительный директор фонда Айкак Аршамян представил текущие программы жилищного строительства, восстановления и развития инфраструктур, благоустройства образовательных учреждений и социального характера, осуществляемые в Арцахе и в ряде областей Армении. Представители СДПГ подчеркнули значение укрепления связей Армения-Диаспора-Арцах и полноценного использования имеющегося потенциала во благо развития и процветания Родины.

Отмечается, что СДГП всегда имела своего представителя в составе Совета попечителей Фонда и принимала значительное участие в преодолении вызовов, стоящих перед Родиной.

Созданный в 1992 году Всеармянский фонд «Айастан» является крупнейшей в Армении некоммерческой организацией, целью которой является создание всеармянской сети, содействие Армении и армянам мира и осуществление программ, обеспечивающих стабильное, пропорциональное развитие Армении и Арцаха.

Всеармянский фонд «Айастан» за время своей деятельности осуществил около 1 300 программ в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, искусства и спорта, инфраструктур, жилищного строительства и развития общин, улучшив качество жизни тысяч бенефициаров. Работы фонда осуществляются посредством активного участия и содействия 21 местного органа и организаций-партнеров диаспоры, действующих в 19 странах.