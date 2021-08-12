В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

Страны Средиземноморья столкнулись с аномально жаркой погодой, в некоторых регионах установлены температурные рекорды.

Жара установилась, в частности, во Франции, Испании, Италии. На Сицилии накануне температура воздуха поднялась до 48,8 градуса по Цельсию, отмечает La Repubblica. Если Всемирная метеорологическая организация подтвердит эти данные, то это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе. Предыдущий температурный рекорд Европы в 48 градусов был установлен в 1977 году в Афинах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в ряде регионов Италии, а также Греции и Турции.

Страны Африки также фиксируют аномальные температуры. В Тунисе в городе Кайруан в среду температура воздуха поднялась до 50,3 градуса по Цельсию. Это рекордный для страны показатель, он сопоставим также с африканским температурным рекордом - 51,3 градуса в Алжире в 2018 году.

В Алжире в четверг ожидают 47 градусов по Цельсию в Батне, Туггурте и Бискре. На севере страны бушуют лесные пожары, из-за которых, по данным на среду, погибли 65 человек.

В Марокко прогнозируют, что температура воздуха в выходные достигнет 49 градусов.