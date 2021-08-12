СМИ: власти афганской провинции Фарах сдались талибам

Губернатор провинции Фарах на западе Афганистана сдался боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые в последние дни вели активное наступление в этом регионе. Об этом сообщает в четверг агентство Pajhwok со ссылкой на источники в афганских службах безопасности.

Как утверждается, вместе с губернатором сдались его заместитель и другие чиновники региональной администрации. При этом всего талибам сдались пятеро руководителей, а еще четверо сотрудников управления губернатора бежали в Иран,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, агентство сообщает, что бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также сложила оружие перед силами талибов.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.