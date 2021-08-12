Страны ОПЕК увеличили нефтедобычу в июле и исполнили сделку на 115%
15:52, 12 Август, 2021
Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 637 тысяч баррелей в сутки - до 26,66 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации со ссылкой на вторичные источники данных,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
С учетом предоставленной информации, сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи исполнена в прошлом месяце на 115%. Этому способствовало дополнительное добровольное ограничение Саудовской Аравии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен