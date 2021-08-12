Арман Татоян и руководитель армянского офиса Фонда населения ООН посетили село Сюник общины Капан

Защитник прав человека Арман Татоян и руководитель армянского офиса Фонда населения ООН Цовинар Арутюнян в сопровождении руководителя общины Капан Геворга Парсяна посетили село Сюник общины Капан.

Как передает «Арменпресс», в Офисе Защитника прав человека уточнили, что цель визита в село после войны - выслушать жителей, обсудить вопросы занятости молодежи и женщин, развития их экономических возможностей, поощрения социального предпринимательства, привлечения пожилых людей, здорового образа жизни и др.

Жителей волновали различные вопросы - от безопасности до экологических проблем. В основном, то, что после войны, из-за пограничных проблем, они лишились возможности использовать свои земельные участки, а присутствие азербайджанских вооруженных служащих в непосредственной близости от села поставило их перед серьезнейшими проблемами безопасности.

Цовинар Арутюнян представила работу ресурсных центров женщин, успешно действующих в общинах Горис, Мегри и Капан Сюникской области при содействии Фонда населения ООН, по их примеру такие центры стали действовать и в других областях Армении.

Глава общины Капан Геворг Парсян на встрече представил шаги, осуществляемые администрацией общины, связанные с улучшением инфраструктур села, а также программы, направленные на социальное содействие людей.

Омбудсмен и руководитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН обсудили с жителями их нужды и имеющиеся возможности для их улучшения, особый акцент ставился на вопросы, касающиеся занятости женщин. Была подчеркнута важность сотрудничества с руководителем и персоналом администрации общины.

Из Офиса Омбудсмена сообщили, что после подведения итогов визита, будут проведены работы по решению поднятых вопросов.