МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году из-за локдаунов в Азии

Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с, следует из августовского отчета МЭА, поступившего в ТАСС. При этом в июле агентство оценивало потенциальный спрос в 5,4 млн б/с.

Таким образом, в 2021 году потребление нефти в мире может вырасти до 96,2 млн б/с. Для 2022 года прогноз по росту спроса МЭА пока сохраняет на уровне 3,2 млн б/с.

Понижение оценки по восстановлению спроса связано в первую очередь с тем, что за последнее время сразу несколько азиатских стран, ключевых импортеров нефти, ввели новые ограничения из-за распространения нового штамма COVID-19, что может потенциально ограничить мобильность в этих регионах. В МЭА отметили, что значительнее всего снизилась оценка по росту спроса именно во втором полугодии 2021 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

И хотя мировой спрос в июле подрос на 3,8 млн б/с за счет выросшей активности в Европе и Северной Америке, "свой курс он уже изменил", пишут эксперты в отчете МЭА.

В то же время рынок нефти борется не столько за баланс спроса и предложения, считают в МЭА, сколько пытается выжить в поисках новой бизнес-модели из-за глобального энергоперехода.