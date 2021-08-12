В сентябре будет объявлено название нового национального пассажирского авиаперевозчика

14 июля Фонд государственных интересов Армении (далее - ANIF) объявил о создании вместе с компанией Air Arabia новой национальной авиакомпании. По этому поводу ANIF объявил тендер на определение названия новой авиакомпании, чтобы новая авиакомпания была названа по предложению граждан.

Как передает «Арменпресс», ANIF сообщает, что 13 августа - последний день участия в конкурсе.

За этот период на странице ANIF в Facebook было получено более 200 сообщений и комментариев, а на адрес электронной почты было отправлено более 500 сообщений.

Для ANIF важно участие в его программах широкой общественности. В этом смысле такое активное участие в конкурсе обязует и приветствуется.

В сентябре будет объявлено название новой авиакомпании, которое будет выбрано из наиболее часто предлагаемых, наиболее интересных вариантов, предлагаемых участниками конкурса.

ANIF был основан в 2019 году с целью привлечения иностранных инвестиций, содействия росту экспорта и софинансирования инвестиций в крупномасштабные проекты в Армении. Деятельность ANIF направлена на привлечение иностранных инвестиций и управление портфелем стратегических активов Армении. АНИФ осуществляет совместные инвестиции с опытными партнерами, специализированным оператором.