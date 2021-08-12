В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19

Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов "зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса COVID-19, согласно данным сайта правительственной информации Австралии.

Локдаун введен из-за того, что в Канберре впервые выявлен первый за год случай коронавируса у молодого мужчины, который контактировал с другими людьми. Ограничения в столице будут действовать по меньшей мере неделю, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал 9News, жители австралийской столицы ринулись в супермаркеты скупать продукты и предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.

Разрешена работа госслужащих, медицинских работников, сотрудников транспортных компаний, отелей и жизненно важных служб.

Ходить в гости компанией более двух человек в Канберре запретили, влюбленными разрешено посещать друг друга. Все мероприятия или вечеринки на открытом воздухе запрещены.

На улице обязательно полагается носить маски во время локдауна. Разрешается заниматься спортом детям младше 12 лет без масок, а также тем, у кого есть веские противопоказания.

По данным властей Австралии, за минувшие сутки в стране выявлено 366 новых случаев COVID-19. Всего в стране вирус заразил 37 тысяч 372 человека, 944 скончались. В настоящее время в больницах находятся 439 человек с COVID-19.