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Армен Смбатян отозван с должности посла Армении в Израиле

Армен Смбатян отозван с должности посла Армении в Израиле

Указом президента Армении Армен Смбатян отозван с должности посла Армении в Израиле. Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Армен Смбатян был назначен послом Армении в Израиле 31 марта 2018 года.

В ходе 44-дневной Арцахской войны, 1 октября 2020 года, стало известно, что МИД Армении решил отозвать посла Армении в Израиле для консультаций.


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