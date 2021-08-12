Армен Смбатян отозван с должности посла Армении в Израиле
14:44, 12 Август, 2021
Указом президента Армении Армен Смбатян отозван с должности посла Армении в Израиле. Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Армен Смбатян был назначен послом Армении в Израиле 31 марта 2018 года.
В ходе 44-дневной Арцахской войны, 1 октября 2020 года, стало известно, что МИД Армении решил отозвать посла Армении в Израиле для консультаций.
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