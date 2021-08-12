Лукашенко посещает предприятие под Витебском, где планируется производство белорусской вакцины от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент БЕЛТА.



Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. Пока же заниматься разработкой препарата планируют на специально подготовленном для этого этаже в основном корпусе "БелВитунифарма". Прибыв на предприятие, Александр Лукашенко поинтересовался, как будет организовано производство вакцины от коронавируса, какие предприятия будут задействованы в этой работе и на каких этапах. "Нам же сегодня надо лечить ковид, а завтра - другую заразу. Чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же ее и размножить, произвести в большем количестве", - отметил Президент. Глава государства сказал, что сейчас в мире особой популярностью пользуются российская и китайская вакцины от COVID-19. Он подчеркнул, что и белорусская вакцина должна иметь высокую эффективность.

Александру Лукашенко также доложили о текущей эпидемиологической ситуации в Беларуси, как проходит вакцинация населения. По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, заболеваемость коронавирусом в стране на сегодня составляет чуть более 73 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Для сравнения: в целом по России заболеваемость коронавирусом составляет 107 случаев на 100 тыс. населения (в Москве - 162 случая, в Санкт-Петербурге - 248 случаев).