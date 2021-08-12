IDream Online: начало твоей карьеры
С тобой, конечно, случалось, чтобы ты звонил в банк с тысячью вопросами и срочно выяснял какую-то информацию. А ты когда-либо задумывался, как важна и ответственна работа сотрудника центра звонков?
IDBank объявляет о следующей̆ образовательной̆ программе. Итак, запущена очередная программа IDBank-а IDream, которая на этот раз разработана специально для обучения сотрудников центра звонков. Цель программы - предоставить участникам возможность получить теоретические знания в финансово-банковской̆ сфере, развить навыки, необходимые начинающему сотруднику в банковском секторе, познакомиться с деятельностью и корпоративной̆ культурой̆ IDBank-а. В завершение программы лучшие из участников пополнят вакансии начинающих специалистов в IDBank-е.
Для участия в программе IDream Online необходимо лишь соответствовать следующим критериям:
- быть студентом 4-го курса бакалавриата, или 1-го и 2-го курсов магистратуры, или выпускником 2021 года;
- иметь хорошую успеваемость;
- иметь экономическую или финансовую специализацию;
- знание иностранных языков /русский̆, английский̆/;
- иметь коммуникационные навыки;
- уметь проявлять инициативу, используя творческие и новаторские идеи.
Заявки принимаются до 22 августа сего года.
С порядком подачи заявки можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.
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