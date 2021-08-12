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IDream Online: начало твоей карьеры

IDream Online: начало твоей карьеры

С тобой, конечно, случалось, чтобы ты звонил в банк с тысячью вопросами и срочно выяснял какую-то информацию. А ты когда-либо задумывался, как важна и ответственна работа сотрудника центра звонков?

IDBank объявляет о следующей̆ образовательной̆ программе. Итак, запущена очередная программа IDBank-а IDream, которая на этот раз разработана специально для обучения сотрудников центра звонков. Цель программы - предоставить участникам возможность получить теоретические знания в финансово-банковской̆ сфере, развить навыки, необходимые начинающему сотруднику в банковском секторе, познакомиться с деятельностью и корпоративной̆ культурой̆ IDBank-а. В завершение программы лучшие из участников пополнят вакансии начинающих специалистов в IDBank-е.

Для участия в программе IDream Online необходимо лишь соответствовать следующим критериям:

  • быть студентом 4-го курса бакалавриата, или 1-го и 2-го курсов магистратуры, или выпускником 2021 года;
  • иметь хорошую успеваемость;
  • иметь экономическую или финансовую специализацию;
  • знание иностранных языков /русский̆, английский̆/;
  • иметь коммуникационные навыки;
  • уметь проявлять инициативу, используя творческие и новаторские идеи.

Заявки принимаются до 22 августа сего года.

С порядком подачи заявки можно ознакомиться, перейдя по ссылке:

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.


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