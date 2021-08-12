Сотрудники некоторых организаций, отказывающиеся от вакцинации, будут 2 раза в месяц представлять результаты ПЦР-теста

В случае отказа от вакцинации от COVID-19 сотрудники органов государственного управления, местного самоуправления, объектов общественного питания, ряда других организаций, а также учителя школ и преподаватели вузов будут вынуждены дважды в месяц представлять результаты ПЦР-теста. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам после заседания правительства сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Мы вносим определенные изменения в наши правовые акты, чтобы те лица, которые не желают вакцинироваться, 2 раза в месяц представляли результаты тестирования ПЦР, так как если проследить количество случаев заражения, то можно заметить, что есть стабильный рост. Если рассматривать, что происходит в регионе, то мы должны быть бдительными и сделать все возможное для защиты наших граждан», - сказала министр.

Она добавила, что рост заболеваемости ожидается и в связи с началом учебного года. «Преподаватели, работники объектов общественного питания, ряда организаций, государственных органов, органов местного самоуправления должны принять это правило, лица, отказывающиеся от вакцинации, но не имеющие противопоказаний, будут дважды в месяц проходить тест», - отметила Анаит Аванесян.