Сборная Армении по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении поднялась в таблице, заняв 88-е место.
Первое место в таблице занимает действующий бронзовый призер чемпионата мира Бельгия. За ним следуют Бразилия, чемпион мира Франция, Англия и чемпион Европы Италия.
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