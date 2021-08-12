Сборная Армении по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении поднялась в таблице, заняв 88-е место.

Первое место в таблице занимает действующий бронзовый призер чемпионата мира Бельгия. За ним следуют Бразилия, чемпион мира Франция, Англия и чемпион Европы Италия.