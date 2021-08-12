Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане

Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейл Шахин.

Ранее представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что Кабулов провел встречу с директором политофиса движения в Катаре муллой Барадаром Ахундом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Глава политического офиса ("Талибана* - ред.) мулла Барадар Ахунд и сопровождавшая его делегация встретилась со специальным представителем президента Российской Федерации по Афганистану Замиром Кабуловым ... Делегация ИЭА ("Исламского Эмирата Афганистан", самоназвание управленческой системы талибов – ред.) вновь заявила о приверженности мирному решению, сказав, что наш приоритет - решать проблемы через переговоры, однако другие стороны не должны создавать препятствия", - написал Шахин в Twitter.

В столице Катара проходят переговоры по Афганистану с участием движения "Талибан"*, афганских делегаций и представителей России, Китая, США и Пакистана.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.

По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.