Вопрос аэропорта Кабула решится в ближайшие дни: министр обороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время визита в турецкое посольство в Исламабаде прокомментировал вопрос сохранения присутствия турецких военных в Афганистане.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщив, что обсуждения по эксплуатации и обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула имени Амида Карзаи продолжаются, отметил: «Вопрос о дальнейшем управлении международным аэропортом имени Амида Карзаи в Кабуле будет решен в ближайшие дни. Анкара не намерена каким-либо образом ставить под угрозу жизнь турецких военнослужащих».

Хулуси Акар напомнил, что турецкие военные уже шесть лет подряд осуществляют управление и обеспечение безопасности аэропорта столицы Афганистана.

«Анкара неоднократно заявляла, что при соответствующих условиях она готова продолжить управление аэропортом Кабула. В связи с этим было множество переговоров», - отметил министр обороны Турции.

Хулуси Акар также отметил, что если аэропорт закроется, все диппредставительства возможно покинут Афганистан.

«Такое развитие событий не отвечает интересам братского афганского народа. Следовательно, мы считаем важным продолжать эксплуатацию аэропорта и говорить об этом с нашими партнерами. Диалог вокруг аэропорта Кабула очень важен. Со стороны всех соответствующих структур Турции прилагаются скоординированные усилия», - добавил турецкий министр.

Министр обороны Турции Хулуси Акар с официальным визитом отбыл в столицу Пакистана Исламабад.

Хулуси Акар встретился с президентом Пакистана Арифом Алви и с министрами обороны и оборонной промышленности.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с турецко-пакистанскими отношениями, а также развитий в Афганистане.