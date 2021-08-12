Сотрудничество Союза банков Армении и Реабилитационного центра воина поднимется на новый уровень

Председатель Союза банков Армении Артак Ананян и исполнительный директор Сейран Саргсян для ознакомления с работой электронейромиографа, приобретенного в рамках двустороннего сотрудничества, при финансировании банков посетили Реабилитационный центр «Дом воина».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба СБА, подчеркнув, что это уникальное оборудование последнего поколения, которое позволяет реабилитационное лечение раненых солдат делать более эффективным, осуществлять контроль динамики на протяжении всего периода лечения.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Союза банков Армении и Дома воина и его повышения на новый уровень.