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Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии

Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии

Нижний покров леса горит в нескольких километрах от города Кварели в Кахети. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, всю ночь на месте были мобилизованы несколько бригад пожарных. Работы по локализации огня продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе, ситуация находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам.

Точная площадь возгорания устанавливается.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждало о возможности лесных пожаров в условиях установившейся жаркой погоды в стране.


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