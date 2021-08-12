Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии

Нижний покров леса горит в нескольких километрах от города Кварели в Кахети. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, всю ночь на месте были мобилизованы несколько бригад пожарных. Работы по локализации огня продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе, ситуация находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам.

Точная площадь возгорания устанавливается.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждало о возможности лесных пожаров в условиях установившейся жаркой погоды в стране.