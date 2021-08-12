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Близ острова Милос затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

Близ острова Милос затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

Туристическое судно с 18 пассажирами затонуло в четверг близ острова Милос в Эгейском море. Как передает Арменпресс, об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По данным порта Милоса, инцидент произошел в 16 морских милях к северо-западу от Милоса. Тип судна пока не известен. По предварительной информации, это может быть яхта или парусное судно.

Портовая служба Милоса сообщила, что люди находятся в настоящее время в воде. Начата масштабная операция по их спасению. К месту происшествия вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции, направились катера береговой охраны, а также рыбацкие суда.

В районе преобладают ветры силой от 4 до 5 баллов по шкале Бофорта.


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