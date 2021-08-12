Подкаст «Арменпресс»: валютная политика в представлении князя Лихтенштейна Ганса Адама II

Альберт Айрапетян, кандидат экономических наук, старший эксперт Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (АГЭУ) представляет и вновь обращается к роли денег, на этот раз в свете реализации национальной денежно-кредитной политики. В частности, в рамках специального выпуска подкаста «Арменпресс» «ТнТесакет» Айрапетян представил главу, касающуюся национальной валюты из книги «Мир в третьем тысячелетии» принца Лихтенштейна Ганса Адама II. Более того, автор нашего подкаста связался с принцем Гансом Адамом с просьбой получить право на перевод книги

Автор уже завершил работу, которая согласно контракту, подписанному лихтенштейнским издательством «Ван Эк» и «АГЭУ», должна быть издана университетским издательством. Возвращаясь к теме подкаста, отметим, что Айрапетян рассматривает три возможных сценария: отказ от национальной валюты и переход на иностранную валюту, свободная конкуренция ряда валют в одной стране и, наконец, возврат к металлической валюте.

От редакции: Выбор названия подкаста «ТнТесакет» редакцию вдохновило название издания первого перевода книги Фонда EFI «Точка зрения экономики. Формула личного благополучия и процветания страны».