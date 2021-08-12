В результате наводнения на севере Турции погибли четыре человека

В результате наводнения, произошедшего на севере Турции, погибли четыре человека, еще один числится без вести пропавшим.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Турции.

«В провинции Кастамону на побережье Черного моря при наводнении погибли четыре человека, в провинции Бартин один человек числится без вести пропавшим», - говорится в сообщении.

В Турции в провинциях Синоп, Самсун, Бартин, Кастамону и Карабюк вечером 10 августа в результате осадков началось наводнение.

Была эвакуирована одна из больниц Синопа.

В провинции Карабюк вследствие наводнения обрушился мост, 13 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Из-за сильных ливней повреждена дорога, соединяющая провинции Бартин и Карабюк.