Армения ждет конкретных предложений о начале мирных переговоров с Азербайджаном: Никол Пашинян

Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном как на высоком, так и на самом высоком уровне и ждет конкретных предложений в этом направлении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства, касаясь призыва сопредседателей Минской группы возобновить процесс мирных переговоров. «Полученный от нашего народа мандат открыть эру мирного развития для Армении, Арцаха и региона возлагает на правительство особую ответственность. Чтобы решить эту проблему, мы должны быть максимально активными и гибкими. Наш настрой и настроение должно быть таковыми - сделать все возможное, чтобы найти решение проблем, стоящих на повестке дня», - сказал Пашинян.

По его словам, есть проблемы, которые можно решить быстрее, есть и такие, которые требуют долгих решений, но надо настроиться на поиски решений. «Один из таких вопросов, который, я думаю, может быть решен довольно быстро, - это открытие региональных коммуникаций. Насколько можно скорее мы должны возобновить работы в трехстороннем формате вице-премьеров и быть более активными и инициативными в регионе с точки зрения реализации новых коммуникационных и экономических возможностей», - сказал Пашинян.

Он добавил, что позиция Армении по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы неизменна. Премьер-министр подчеркнул, что работа в этом направлении также должна быть усилена.