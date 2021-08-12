Углубление или урегулирование связей с сопредельными странами будет одним из важных направлений: Пашинян

Армения убеждена, что установление или развитие нормальных отношений с соседними странами является ключом к прочному миру, стабильности, безопасности и экономическому развитию в регионе. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал на заседании правительства РА. «Углубление или нормализация отношений с соседними странами станет одним из важных направлений внешней политики правительства. В этом контексте я считаю необходимым отметить, что, к сожалению, некоторые силы пытаются намерения Армении представить в неправильном свете, заявляя, что Армения реформу Вооруженных сил сделала своим приоритетом в контексте проведения агрессивной политики по отношению к соседним странам. Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать свои Вооруженные силы, не для агрессии, а для защиты от возможной агрессии, у нас нет - намерений завоевывать территории. Наше намерение - защитить наш суверенитет и территориальную целостность. У нас нет агрессивных намерений, мир и стабильность в регионе - наша долгосрочная стратегия. Мы готовы при поддержке наших международных партнеров начать активный диалог по этой повестке дня, а в случае необходимости и путем прямых контактов. Подробнее эти вопросы мы обсудим при принятии пятилетнего плана действий правительства», - сказал он.

Он добавил, что дальнейшее углубление атмосферы вражды в нашем регионе недопустимо. По словам премьер-министра, это угроза не только всему региону, но и международной безопасности. «Какие проявления бывают при усилении атмосферы вражды, мы видели на примере открытия в Баку так называемого «парка трофеев», что, на мой взгляд, является оскорбительным для всего нашего региона, для региональной цивилизации. Я подчеркиваю это, чтобы показать, насколько важно срочно решать эту проблему. Преодоление вражды может стать одной из важных составляющих нашей региональной внешнеполитической повестки», - подчеркнул премьер-министр.