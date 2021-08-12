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У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна

У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна

Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохэ северной префектуры Аомори, в результате чего в корпусе судна образовалась глубокая трещина, на месте также зафиксирована утечка топлива. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NHK.

В момент инцидента на борту судна CRIMSONPOLARIS водоизмещением около 40 тысяч тонн находился 21 член экипажа – граждане Китая и Филиппин. Все они спасены.

К 9 утра четверга (03.00 мск) трещина распространилась на всю поверхность корпуса, в результате чего небольшая его часть откололась. В настоящее специалисты устанавливают вероятность затопления судна на месте аварии. Также начата работа по недопущению распространения вытекающего из судна топлива.

При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору информации в связи с инцидентом.


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