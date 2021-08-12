Нарушителя перемирия трудно идентифицировать без механизма международного мониторинга: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что для дальнейшей деэскалации ситуации необходимо выявление нарушителя режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и целенаправленное осуждение провокационных действий. При этом премьер отмечает, что эту функцию сложно представить без запуска международного механизма мониторинга. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал на заседании правительства РА.

Он отметил, что призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий и заявлений однозначно приемлем для Армении. «Если вопрос отслеживания провокационных заявлений не является большой проблемой, то вопрос, какая сторона инициирует провокационные нарушения режима прекращения огня, всегда является источником дискуссий. Я уже говорил, что определение стороны, инициирующей нарушение режима прекращения огня, целенаправленное осуждение этого провокационного акта, имеет важное значение для дальнейшей деэскалации и стабилизации ситуации. Однако такую функцию сложно представить без запуска международного механизма мониторинга. Я затронул этот вопрос на заседании правительства 29 июля, сказав, что это должна быть миссия наблюдателей ОДКБ, и если это не приемлемо для ОДКБ, альтернативой остается наблюдательная миссия сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян добавил, что на заседании правительства 29 июля он изложил видение правительства Армении относительно деэскалации ситуации в регионе, долгосрочной стабильности и мира, а также подчеркнул готовность Армении работать в этом направлении с международными партнерами.

«29 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выступили с заявлением, основное послание которого заключалось в необходимости шагов по снижению напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы. Также и в призыве к Азербайджану и Армении воздерживаться от провокационных заявлений, и возобновлении переговорного процесса по всеобъемлющему и продолжительному урегулированию конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы. 30 июля МИД Армении выступил с заявлением, в котором приветствовал обращение сопредседателей, тем самым выразив готовность Армении начать мирные переговоры под эгидой сопредседательства Минской группы», - сказал Пашинян.