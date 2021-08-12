В Армении подтверждено 399 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 190 заболевших

По состоянию на 11:00 12 августа в Армении подтверждено 399 новых случая заражения COVID-19, 190 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 6 447 тестов. Всего проведено 1 415 538 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 232 400 случаев заражения COVID-19, 221 919 из которых вылечились, есть 4 669 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 681 пациентов.

Зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 131.