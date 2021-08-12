Гнел Саносян и Асет Асавбаев обсудили вопросы транспортного сообщения Армении со странами региона

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян принял находящегося с рабочим визитом в Армении генерального секретаря Межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия).

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры РА, на встрече присутствовал заместитель министра, постоянный представитель РА при постоянном секретариате «ТРАСЕКА» (национальный секретарь) Армен Симонян.

Приветствуя гостя, Гнел Саносян выразил уверенность, что в рамках программы «ТРАСЕКА» есть хорошие возможности для дальнейшего развития регионального транспортного сообщения, и подчеркнул готовность Армении их реализовать.

Поздравив Гнела Саносяна со вступлением на должность министра ТУИ, Асет Асавбаев представил приоритеты программы международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, а также текущие и планируемые программы.

Асет Асавбаев особо остановился на инициативах по внедрению единой цифровой платформы для организации транзитных грузоперевозок в странах-участницах «ТРАСЕКА», внедрению единой системы разрешений на транзит, унификации ряда технических стандартов, упрощение процедур пересечения границы и повышения общей эффективности и привлекательности.

Он также представил программы инвестиционной, институциональной и технической помощи, реализуемые программой «ТРАСЕКА» в рамках сотрудничества с Европейским Союзом.

В ходе встречи министр ТУИ РА и генеральный секретарь «ТРАСЕКА» обсудили возможности углубления регионального экономического сотрудничества в рамках программы международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия в контексте развития транспортного сообщения между Арменией и региональными страны, включая и Среднюю Азию.

В рамках рабочего визита в Армению состоялась также встреча Асета Асавбаева, с заместителем министра, постоянным представителем РА при постоянном секретариате «ТРАСЕКА» (национальный секретарь) Арменом Симоняном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим расширением сотрудничества организации с Арменией, как страны-участницы программы «ТРАСЕКА» и участия Армении в инициативах развития «ТРАСЕКА». Армен Симонян коснулся также вопросов сопоставления некоторых процедур и механизмов организации транзитных грузоперевозок между странами «ТРАСЕКА» и Арменией и между Арменией и другими странами-членами ЕАЭС.

Асет Асавбаев высоко оценил усилия и вклад Армена Симоняна в эффективное участие Армении в инициативах «ТРАСЕКА». Армен Симонян, в свою очередь, поблагодарил Асета Асавбаева за конструктивный подход и готовность в вопросах взаимодействия Армении и «ТРАСЕКА» с момента его вступления в руководство структурой.