Гнел Саносян и Асет Асавбаев обсудили вопросы транспортного сообщения Армении со странами региона
Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян принял находящегося с рабочим визитом в Армении генерального секретаря Межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия).
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры РА, на встрече присутствовал заместитель министра, постоянный представитель РА при постоянном секретариате «ТРАСЕКА» (национальный секретарь) Армен Симонян.
Приветствуя гостя, Гнел Саносян выразил уверенность, что в рамках программы «ТРАСЕКА» есть хорошие возможности для дальнейшего развития регионального транспортного сообщения, и подчеркнул готовность Армении их реализовать.
Поздравив Гнела Саносяна со вступлением на должность министра ТУИ, Асет Асавбаев представил приоритеты программы международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, а также текущие и планируемые программы.
Асет Асавбаев особо остановился на инициативах по внедрению единой цифровой платформы для организации транзитных грузоперевозок в странах-участницах «ТРАСЕКА», внедрению единой системы разрешений на транзит, унификации ряда технических стандартов, упрощение процедур пересечения границы и повышения общей эффективности и привлекательности.
Он также представил программы инвестиционной, институциональной и технической помощи, реализуемые программой «ТРАСЕКА» в рамках сотрудничества с Европейским Союзом.
В ходе встречи министр ТУИ РА и генеральный секретарь «ТРАСЕКА» обсудили возможности углубления регионального экономического сотрудничества в рамках программы международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия в контексте развития транспортного сообщения между Арменией и региональными страны, включая и Среднюю Азию.
В рамках рабочего визита в Армению состоялась также встреча Асета Асавбаева, с заместителем министра, постоянным представителем РА при постоянном секретариате «ТРАСЕКА» (национальный секретарь) Арменом Симоняном.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим расширением сотрудничества организации с Арменией, как страны-участницы программы «ТРАСЕКА» и участия Армении в инициативах развития «ТРАСЕКА». Армен Симонян коснулся также вопросов сопоставления некоторых процедур и механизмов организации транзитных грузоперевозок между странами «ТРАСЕКА» и Арменией и между Арменией и другими странами-членами ЕАЭС.
Асет Асавбаев высоко оценил усилия и вклад Армена Симоняна в эффективное участие Армении в инициативах «ТРАСЕКА». Армен Симонян, в свою очередь, поблагодарил Асета Асавбаева за конструктивный подход и готовность в вопросах взаимодействия Армении и «ТРАСЕКА» с момента его вступления в руководство структурой.
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