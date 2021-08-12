Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот

Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в городе.

По его словам, эти территории сдались талибам без сопротивления. Cейчас идут бои за контроль над штабом местной полиции, добавил собеседник агентства.

Он также рассказал, что минувшей ночью правительственные силы освободили крупный район в двух километрах от Таринкота.

В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.

Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Так, согласно их заявлениям, с конца прошлой недели они захватили административные центры девяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Официальный Кабул опроверг сообщения о потере контроля над Кундузом.