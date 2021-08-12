Государство должно контролировать стоимость лекарств: Нарек Зейналян

Нарек Зейналян, член фракции «Гражданский договор», кандидат на пост председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, считает очень важным вопрос доступности лекарств для населения.

Как сообщает «Арменпресс», Зейналян в выступлении с трибуны Национального собрания отметил, что в Армении свободные экономические отношения, конкурентный рынок, но цены на лекарства не только не снижаются, но и растут.

«Об этом свидетельствует наш многолетний опыт. По крайней мере, в последние три года у нас была свободная конкуренция, никаких соглашений между импортерами, никакого демпинга лекарств (продажа товаров по ценам ниже себестоимости на внешних рынках для вытеснения конкурентов - ред.), но все же цены на лекарства не снижаются. Думаю, лекарства не нужно рассматривать как обычный продукт, так как мы имеем дело со здоровьем гражданина, в целом со здоровьем всего населения. Я считаю, что государство должно контролировать цены на лекарства, как это делается во многих европейских странах, чтобы иметь возможность сдерживать цены на лекарства или обеспечивать снижение цен на лекарства», - сказал Зейналян.

По словам депутата от фракции «Гражданский договор», с внедрением электронного здравоохранения, когда врач сможет выписать лекарство только из списка лекарств, зарегистрированных в Республике Армения, можно будет сдержать импорт и продажу нелегальных лекарств.

«Многие специалисты говорят, почему Министерство здравоохранения не регистрирует все необходимые лекарства. Напомню, что Минздрав не может регистрировать лекарства по своему усмотрению. Для регистрации лекарственного средства необходимо сначала получить разрешение от производителя лекарственного средства, получить все документы, связанные с лекарственным средством, и потом начать процесс регистрации. Поэтому много лекарств в РА не зарегистрировано, есть некоторые проблемы. Но этот вопрос решен. Единовременный ввоз гражданином незарегистрированных препаратов разрешен постановлением правительства. Благодаря этому мы можем обеспечивать некоторую доступность лекарст», - заключил Зейналян.