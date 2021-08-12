В Парламенте продолжается обсуждение кандидатур на посты председателей постоянных комиссий

В Национальном собрании Армении продолжается первая сессия.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжает обсуждение кандидатур на посты председателей постоянных комиссий.

На заседании 11 августа депутаты завершили обсуждения кандидатур на посты председателей: постоянной комиссии по внешним сношениям, кандидат - Эдуард Агаджанян, постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, кандидат - Геворг Папоян, постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции, кандидат - Армен Геворкян, постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы, кандидат - Ваге Галумян, постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, спорта, по вопросам диаспоры и молодежи, кандидат -Сисак Габриелян.

Обсуждение вопроса избрания председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения будет продолжено на заседании 12 августа. Правящая фракция «Гражданский договор» на этот пост выдвинула кандидатуру Нарека Зейналяна.