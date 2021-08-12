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Аршак Карапетян посетил парк «Патриот»

Аршак Карапетян посетил парк «Патриот»

В ходе рабочего визита в РФ Министр обороны Армении Аршак Карапетян 11 августа побывал в парке «Патриот», который представляет собой большой комплекс, состоящий из ряда музейных площадок, военно-спортивных площадок и военно-технических экспозиций.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Аршак Карапетян ознакомился с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне, затем посетил главную церковь МО РФ, находящуюся в этом парке.


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