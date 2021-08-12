Упавший на Камчатке вертолет, по уточненным данным, лежит на глубине 135 м

Вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 135 метров. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, вертолет лежит на глубине 135 метров. У прибывших водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину", - сказал собеседник агентства.

Шансов найти живыми восемь человек, которые были на борту вертолета Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро на Камчатке, практически нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.