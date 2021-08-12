По мнению аналитика, Россия попытается довести армянскую армию до уровня российской армии

По мнению военно-политического аналитика Мгера Акопяна, учитывая послевоенную ситуацию и геополитические развития в регионе, Россия попытается модернизацию армянской армии довести до уровня российской армии.

Отвечая на вопрос «Арменпресс», какое конкретно участие примет Россия в модернизации Вооруженных сил Армении и о каких реформах идет речь, Мгер Акопян пояснил, что, предположительно, эти реформы будут направлены как на улучшение управления, обеспечение превосходства в воздухе, так и на модернизацию других сфер.

Кроме того, Россия, по всей видимости, поможет Армении восстановить военно-технические потери, понесенные в прошлогодней войне.

В этих условиях Россия воспринимает нашу страну как серьезную зону своего влияния, независимо от того, кто является правящей силой Армении. «И исходя из этого, уже ставится задача модернизации армянскую армии», - отметил Акопян.

По словам аналитика, армянская армия до сих пор была «хорошей армией советского типа». «Конечно, какие-то новые элементы были. Например, управление воздухом, средства связи. Но в принципе армянская армия по своему основному строению была советской», - сказал он.

Однако сейчас, по словам Мгера Акопяна, Вооруженные силы России, по возможности в соответствии мировым развитиям, пытаются применять современные технологии, и в этом контексте проведутся реформы и в Вооруженных силах Армении.

«Предполагается, что будет предпринята попытка вывести армянскую армию хотя бы на уровень российской армии, включая управление, господство в воздухе и т. д. Кроме того, мне кажется, что Россия восстановит технические потери, которые мы понесли в прошлой войне. Очевидно, что все это будет делаться в первую очередь в контексте ее интересов, но этот процесс будет полезен и Армении», - прокомментировал аналитик.

Министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян, находящийся с рабочим визитом в Москве, 11 августа встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе встречи Сергей Шойгу заявил, что Россия готова и дальше поддерживать модернизацию Вооруженных сил Армении и проводимые реформы.

Арам Саргсян