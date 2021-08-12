«Челси» - обладатель Суперкубка УЕФА

Футбольный клуб «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА.

Как сообщает «Арменпресс», в матче, который прошел на стадионе «Виндзор Парк» в столице Северной Ирландии Белфасте, испанский «Вильярреал» встретился с лондонским «Челси». Счет матча на 27-й минуте открыли футболисты «Челси». Отличился Хаким Зиеш. «Вильярреалу» на 73-й минуте второго тайма удалось сравнять счет. Гол забил Жерар Морено. В итоге основное время игры завершилось вничью, игра была перенесена на дополнительное время. Голы опять-таки не были забиты, решающими оказались послематчевые 11-метровые. Точнее оказались футболисты «Челси». Матч завершился со счетом - 6:5.

Лондонские аристократы во второй раз после 1998 года выиграли Суперкубок УЕФА.