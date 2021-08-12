Подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участке Ерасха
00:11, 12 Август, 2021
11 августа с 15:30 до 20:00 азербайджанские подразделения в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
В результате ответных действий с армянских позиций огонь противника был подавлен.
По положению на 23:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
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